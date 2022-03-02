В re:Store прокомментировали закрытие магазинов в Москве

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Официальный представитель дистрибьютора американской компании Apple в России Людмила Семушина объяснила закрытие магазинов re:Store в Москве.

"Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке", – сказала она "Подъему", уточнив, что в ближайшее время все магазины вернутся к работе в штатном режиме.

В ночь на 2 марта стало известно, что компания Apple приостановила продажу своей продукции в России. Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.

Утром 2 марта российский ретейлер re:Store закрыл свои магазины в Москве. Никаких объявлений при этом у магазинов не было. Техника Apple не продается в магазине "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и возле метро "Преображенская площадь".

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

