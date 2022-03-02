Аналитик посоветовал держателям Apple поспешить с ремонтом техники

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал держателям Apple поспешить с ремонтом техники. Об этом он рассказал Москве 24.

"Все, кто хочет отремонтировать свои iPhone или другую технику, должны постараться сделать это как можно быстрее. Запаса комплектующих хватит на 2–3 недели, новых поставок нет, так же как нет поставок техники. Когда они возобновятся, неясно", – пояснил эксперт.

Муртазин уточнил, что официальные обновления, скорее всего, будут поддерживаться. При этом, по мнению аналитика, Apple не планирует уходить с российского рынка.

"Они продолжают зарабатывать деньги в том же Apple Pay, продажами софта", – отметил эксперт.

Также он сообщил, что перепрошить яблочные устройства будет нельзя, а тот, кому нужна техника Apple, должен поспешить с ее покупкой.

"Через 1–2 недели товаров не останется, если кому-то надо, может быть, и имеет смысл спешить. Ввозить через серый рынок вряд ли возможно. Чемоданные перевозки невозможны, просто потому что нет транспортного сообщения практически ни с чем. Плюс досмотр будет достаточно жесткий", – объяснил аналитик.

Что касается других рынков, эксперт отметил, что наиболее популярен в России, кроме iPhone, китайский смартфон и Samsung.

"Более функциональны и стоят заметно дешевле, но проблема в блокаде и, соответственно, их всех тоже может не быть в ближайшее время", – заключил Муртазин.

Ранее Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также сообщалось, что в РФ теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay.

Позднее стало известно, что магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве. Никаких объявлений при этом у магазинов нет. На сайте продавца также не было сообщений по этому поводу.

До этого стало известно, что доступ к своей платежной системе для нескольких финансовых институтов заблокировала Mastercard. Как сообщил глава компании Майкл Мибах, Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать свои обязательства.

