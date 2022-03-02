Аналитик рассказал о последствиях приостановки продаж продукции Apple для россиян

В Apple объявили о решении ограничить деятельность на территории России. В частности, американская корпорация приостановила продажу своей продукции. Кроме того, 2 марта в Москве и других российских городах ретейлер re:Store, торгующий техникой компании, закрыл магазины. Разбираемся, чем это грозит россиянам и как обладатели "яблочных" устройств теперь будут обслуживать свои гаджеты.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Apple приостановила продажи

Компания Apple приостановила продажи iPhone и другой продукции в России, а также ограничила работу сервисов. Такое решение американская корпорация приняла на фоне событий на Украине.





из заявления Apple Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограниченно.

"Приложения RT News и Sputnik News больше недоступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", – отмечается в заявлении корпорации.

При попытке совершить покупку через официальный сайт компании появляется сообщение: "Магазин Apple Store в данный момент закрыт". Кроме того, утром 2 марта в Москве и других российских городах не открылись магазины "яблочной" техники re:Store.

Официальный представитель дистрибьютора компании Apple в России Людмила Семушина прокомментировала сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.





Людмила Семушина официальный представитель дистрибьютора компании Apple в России Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме.

По данным аналитиков, с 20 по 27 февраля в России увеличилась на 7% средняя стоимость iPhone 13 Pro Max 256 GB. Таким образом, цена гаджета подросла до 115 593 рублей с прежней стоимости в 107 971 рубль.



Что ждет российских потребителей?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в скором времени товаров Apple в России может не остаться. По мнению эксперта, тем, кому нужны были гаджеты этой компании, не стоит затягивать с их покупкой.

"Спешить ли покупать? Через 1–2 недели, возможно, товаров не останется, если кому-то надо, может быть, и имеет смысл спешить", – сказал Муртазин в интервью с Москвой 24.

Эксперт прогнозирует, что запчасти и комплектующие к продукции Apple в России также могут закончиться.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Все, кто хочет отремонтировать свои iPhone или другую технику, должны постараться сделать это как можно быстрее. Запаса комплектующих хватит на 2–3 недели, новых поставок нет, так же как нет поставок техники. Когда они возобновятся, неясно.

По словам Муртазина, чинить сломанную технику в России продолжат, но уже не в официальных сервисах. Он добавил, что вскоре ремонтировать многие гаджеты будут за счет устройств-доноров, забирая из вышедших из строя работающие части.

При этом аналитик отметил, что перепрошить "яблочную" технику не получится. Однако официальные обновления Apple будут поддерживаться, считает он.