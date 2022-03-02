Аналитик рассказал о последствиях приостановки продаж продукции Apple для россиян

В Apple объявили о решении ограничить деятельность на территории России. В частности, американская корпорация приостановила продажу своей продукции. Кроме того, 2 марта в Москве и других российских городах ретейлер re:Store, торгующий техникой компании, закрыл магазины. Разбираемся, чем это грозит россиянам и как обладатели "яблочных" устройств теперь будут обслуживать свои гаджеты.
Apple приостановила продажи
Компания Apple приостановила продажи iPhone и другой продукции в России, а также ограничила работу сервисов. Такое решение американская корпорация приняла на фоне событий на Украине.
"Приложения RT News и Sputnik News больше недоступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", – отмечается в заявлении корпорации.
При попытке совершить покупку через официальный сайт компании появляется сообщение: "Магазин Apple Store в данный момент закрыт". Кроме того, утром 2 марта в Москве и других российских городах не открылись магазины "яблочной" техники re:Store.
Официальный представитель дистрибьютора компании Apple в России Людмила Семушина прокомментировала сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.
По данным аналитиков, с 20 по 27 февраля в России увеличилась на 7% средняя стоимость iPhone 13 Pro Max 256 GB. Таким образом, цена гаджета подросла до 115 593 рублей с прежней стоимости в 107 971 рубль.
Что ждет российских потребителей?
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в скором времени товаров Apple в России может не остаться. По мнению эксперта, тем, кому нужны были гаджеты этой компании, не стоит затягивать с их покупкой.
"Спешить ли покупать? Через 1–2 недели, возможно, товаров не останется, если кому-то надо, может быть, и имеет смысл спешить", – сказал Муртазин в интервью с Москвой 24.
Эксперт прогнозирует, что запчасти и комплектующие к продукции Apple в России также могут закончиться.
По словам Муртазина, чинить сломанную технику в России продолжат, но уже не в официальных сервисах. Он добавил, что вскоре ремонтировать многие гаджеты будут за счет устройств-доноров, забирая из вышедших из строя работающие части.
При этом аналитик отметил, что перепрошить "яблочную" технику не получится. Однако официальные обновления Apple будут поддерживаться, считает он.