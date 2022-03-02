Депутат ГД Бутина представила российский смартфон AYYA T1

14:14
Фото: телеграм-канал "Мария Бутина"
Депутат Госдумы Мария Бутина представила российский смартфон AYYA T1, который, по ее словам, должен полностью заменить продукцию компании Apple, производящую iPhone. Об этом Бутина сообщила в своем телеграм-канале.
Она отметила, что смартфон, работающий на платформе Android, стоит 15 тысяч рублей. Также планируется запуск устройства на российской системе "Аврора".
"Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1. Получилось лаконично: я и Ая. Главное в этом устройстве – кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет", – заявила Бутина.
Ранее Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.
Также сообщается, что в России теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay, а вне РФ ограничен доступ к приложениям Sputnik и RT. Помимо этого, был отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине.
Apple прекратила продажу техники в своем интернет-магазине в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: