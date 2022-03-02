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технологии

14:14

Депутат ГД Бутина представила российский смартфон AYYA T1

технологии

Фото: телеграм-канал "Мария Бутина"

Депутат Госдумы Мария Бутина представила российский смартфон AYYA T1, который, по ее словам, должен полностью заменить продукцию компании Apple, производящую iPhone. Об этом Бутина сообщила в своем телеграм-канале.

Она отметила, что смартфон, работающий на платформе Android, стоит 15 тысяч рублей. Также планируется запуск устройства на российской системе "Аврора".

"Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1. Получилось лаконично: я и Ая. Главное в этом устройстве – кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет", – заявила Бутина.

Ранее Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.

Также сообщается, что в России теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay, а вне РФ ограничен доступ к приложениям Sputnik и RT. Помимо этого, был отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине.

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