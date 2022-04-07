Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

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Постоянные представители стран-членов ЕС согласовали пятый по счету пакет санкций против РФ из-за спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, следует из заявления делегации председательствующей в ЕС Франции.
"Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины", – отмечается в заявлении представительства Франции ЕС в Twitter-аккаунте.
Для окончательного оформления ограничений будет запущена техническая письменная процедура утверждения. Ожидается, что санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, 8 апреля, после чего начнут действовать.
"Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию", – говорится в сообщении
Также санкции подразумевают запрет на заход в порты судов под российским флагом. Кроме того, ограничения затронут бизнесменов РФ, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные со спецоперацией на Украине.
Помимо этого, санкции Евросоюза предполагают запрет на деятельность транспортных компаний из РФ и Белоруссии в ЕС.
Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей. Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
6 апреля также стало известно, что Минфин США вводит санкции в отношении Сергея Собянина.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала подготовку к санкциям Запада еще год назад. Он при этом подчеркнул, что Россия находится в безопасности в экономическом плане, даже пытается воспользоваться ситуацией, которая возникла на фоне санкций.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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