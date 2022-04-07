Песков заявил, что Россия ответит на новые санкции США

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Новые санкции США в отношении России и семьи Владимира Путина не останутся без ответа Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым", – сказал он.

По словам представителя Кремля, новые санкции Вашингтона являются продолжением избранного им курса на введение разного рода рестрикций в отношении Москвы.

"В любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей – это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке", – отметил Песков.

Он добавил, что такие шаги трудно поддаются пониманию и объяснению.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничения против детей Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, американская сторона приняла решение ввести санкции против главы кабмина РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.