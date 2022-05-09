Россия нашла новые рынки для продажи нефти – Новак

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Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, они (российские нефтяные компании. – Прим. ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов (экспорта нефти. – Прим. ред.) поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", – сказал он.

По словам Новака, также РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти. Одним из них может стать расширение трубопровода в Китай "Восточная Сибирь – Тихий океан". Кроме того, правительство РФ в рамках рабочей группы рассматривает строительство новых портовых мощностей.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. Он пояснил, что некоторые государства из-за своего географического положения находятся в особенной зависимости от поставок российских ресурсов.