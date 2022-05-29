Рогозин оценил слова главы Еврокомиссии о покупке российской нефти

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о причинах закупки Евросоюзом российской нефти.
Ранее она в интервью телеканалу MSNBC заявила, что в случае введения эмбарго на нефть из России Москва заработает на ней еще больше на неевропейских рынках.
"Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы [Владимир] Путин не смог на ней заработать еще больше", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.
В начале мая издание The Wall Street Journal сообщило, что шестой пакет санкций, который Евросоюз готовит против РФ, предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Отмечалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.
Ранее американский аналитик Роберт Рапир заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Он отметил, что в апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 триллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 триллиона рублей.
В Словакии заявили, что запасов нефти в стране осталось на 105 дней
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