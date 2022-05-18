ЕК представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, сообщает ТАСС.

По ее словам, Евросоюзу понадобится 300 миллиардов евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Фон дер Ляйен также рассказала о ряде мер, которые направлены в том числе на наращивание военной мощи сообщества, а также помощь Киеву.

"ЕС предлагает совместные закупки энергоресурсов странами сообщества, чтобы избежать конкуренции и отказаться от поставок из России. Страны союза должны также должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений", – отметила она.

Кроме того, по словам политика, страны ЕС объявили об увеличении своих оборонных расходов на 200 миллиардов евро в ближайшие годы. А на помощь Киеву Еврокомиссия предлагает выделить в этом году до 9 миллиардов евро.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕК предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях, а на новых жилых домах – к 2029 году.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.