Европа почти две недели не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций. В ЕС уже заговорили о приближении к пределу по возможным ограничениям против РФ. Разбираемся, есть ли для Евросоюза риск уничтожения собственной экономики и станет ли объединение аккуратнее при введении новых санкций.

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Несогласованные действия

Подробности шестого пакета антироссийских санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала еще в начале мая. По ее словам, в него вошли запрет на трансляцию трех крупных вещателей из РФ на территории ЕС, отключение от системы SWIFT трех банков, внесение в ограничительный список ряда военных и эмбарго на нефть.

Серьезные разногласия в объединении вызвал последний пункт. Против полного запрета на российскую нефть выступает Венгрия. Страна сильно зависит от поставок энергоносителей из РФ, не раз заявляли власти. По этой причине недавно переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 16 мая, что Будапешт не присоединится к угрожающим энергетической безопасности санкциям. Более того, все введенные против России ограничения он считает неэффективными.





Виктор Орбан премьер-министр Венгрии Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил.

В то же время Венгрия ждет от Евросоюза предложений по эмбарго на российскую нефть. В частности, глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Будапешт будет настаивать на исключении трубопроводных поставок из санкционного пакета. Без них цена на топливо в Венгрии подскочит на 55–60%, подчеркнул он. По словам Сийярто, Евросоюз должен выделить 15–18 миллиардов евро на модернизацию энергетической инфраструктуры страны, но таких предложений власти от ЕС не получали.



Некоторые члены объединения не скрывают своего раздражения позицией Будапешта. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 16 мая, что ЕС стал заложником Венгрии, которая не помогает достичь согласия по эмбарго. Днем позже глава МИД Чехии Ян Липавский на своей странице в одной из соцсетей также назвал действия Орбана неприемлемыми. Особенно сейчас, когда Европа нуждается в единстве как никогда ранее, написал дипломат.

По изначальной задумке ЕС, члены союза должны были отказаться от российской нефти за полгода. Но и здесь возникли разногласия с некоторыми странами. В частности, отсрочку на эмбарго попросили Болгария, Словакия и Чехия. В итоге шестой пакет санкций Евросоюз не может принять уже две недели. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель затруднился сказать, сколько времени понадобится членам объединения, чтобы прийти к компромиссу.

Пока процесс застопорился, Германия вознамерилась перестать закупать российскую нефть к концу 2022 года, даже если ЕС не примет подобных мер. Хотя ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек допустил дефицит бензина в стране из-за возможного эмбарго. Как именно Германия и другие отказавшиеся от российских энергоресурсов государства будут их восполнять, неизвестно: генсек Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо предупредил, что свободных мощностей для этого в мире нет.

В Евросоюзе уже говорят о приближающемся пределе по введению антироссийских санкций. По словам дипломатического источника в ЕС, обсуждение седьмого пакета ограничений станет невероятно сложным. "Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ", – поделился дипломат.

О пределе в вопросе финансовых санкций Боррель сказал еще в начале марта. Однако Евросоюз в дальнейшем все равно продолжил политику введения новых ограничений против России.

Пойдут на попятную?

Отказ европейских стран от российских энергоносителей на совещании по ситуации в нефтяной сфере прокомментировал Владимир Путин. Подобную политику зарубежных государств он назвал экономическим самоубийством.





Владимир Путин президент РФ Очевидно, вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов.

С экономической точки зрения у Евросоюза фактически остаются только апокалиптические сценарии давления на Россию, рассказал Москве 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. В частности, тотальный запрет на энергоносители и полный разрыв финансовых отношений с Москвой. Однако такие действия нанесут гораздо более сильный ущерб вводящим санкции странам, отметил экономист.

"При полном отключении всех российских банков от системы SWIFT наши финансовые учреждения смогут установить отношения с неевропейскими партнерами и продолжить с ними взаимодействие. А европейские партнеры таким образом сами себя отрежут от возможности оплачивать те же самые энергоресурсы, которые они пока у нас приобретают. Отключив все российские банки от SWIFT, перед Евросоюзом тут же встанет проблема, как эту ситуацию теперь решать", – объясняет Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Дальше возможен либо полный разрыв экономических отношений, либо ЕС начнет принимать какие-то мелкие пакеты санкций, которые на каждом этапе встретят противодействие отдельных стран.

При этом новыми санкциями Европа обрекает себя на рост цен всех групп товаров, предостерегает Бадалов. Это спровоцирует другие проблемы, решить которые будет крайне сложно. "Где-то начнутся временные остановки производства. Какие-то предприятия просто станут нерентабельными и могут закрыться. Соответственно, это безработица. А она означает падение доходов населения. Все эти моменты будут постепенно увеличивать негативный экономический эффект", – прогнозирует Бадалов.

На восстановление европейской экономики после введенных санкций уйдут годы, считает эксперт. Также Бадалов не сбрасывает со счетов проблему пандемии коронавируса. При возможных локдаунах в Европе рост цен из-за ковидных ограничений наложится на повышение стоимости товаров из-за введенных антироссийских санкций. Все это сделает жизнь людей существенно дороже, заключил экономист.

Рано или поздно европейская политика в отношении санкций против России зайдет в тупик, убежден член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что введенными ограничениями Евросоюз не достиг своих целей и задач.

"Российская экономика не рухнула, рубль только укрепляется. Причем не только по отношению к доллару, но и к евро. А само евро слабеет по отношению не только к рублю, но и к доллару", – аргументирует политолог.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Европейская экономика рушится. В случае полного прекращения поставок энергоносителей и ряда других товаров из России Европа может оказаться не только перед угрозой лишения своей индустрии, но и перед угрозой недостатка продуктов. Поэтому уже сейчас наблюдается мягкий откат от санкций.

Постепенный отказ от введенных ограничений подтверждается тем, что фактически многие страны ЕС согласились с предложенной схемой оплаты за российские энергоносители в рублях, продолжает Безпалько. Кроме того, уже предлагается начать торг по поводу поставок из РФ удобрений и других товаров. Поэтому будущие пакеты санкций могут или вовсе не быть принятыми, или они станут чисто символическими, резюмировал специалист.

