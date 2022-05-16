Германия намерена отказаться от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС – СМИ

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Германия собирается отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета санкций. Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от нефти из РФ как часть ограничений Евросоюза в ответ на специальную военную операцию по защита ЛНР и ДНР.
Также они указали, что Берлин в настоящее время занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В немецком кабмине считают, что им удастся решить логистические вопросы в течение полугода.
3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов поделился мнением, что отказ Евросоюза от российской нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов.
Специалист уверен, что данное решение является исключительно политическим, поскольку с экономической точки зрения выгодоприобретателей нет, так как сопутствующий ущерб для экономики ЕС может нивелировать любые выгоды отдельных ее субъектов. Галактионов подчеркнул, что российская нефть составляет 25% нефтяного импорта Евросоюза, а по отдельным нефтепродуктам эта доля еще выше.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ
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