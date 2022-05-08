Постпреды стран ЕС из-за Венгрии не достигли договоренности по санкциям против РФ – СМИ

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Постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения по введению новых санкций против России, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, договоренности не были достигнуты из-за позиции Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти.

Уточняется, что в ближайшие дни обсуждение санкций будет продолжено.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.