Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра

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Члены парламента Венгрии проголосовали за переизбрание Виктора Орбана на должность главы правительства страны. Трансляцию заседания вел телеканал М1.

Голос в поддержку кандидатуры действующего премьер-министра, которую выдвинул экс-президент Венгрии Янош Адер, отдали 133 депутата, 27 проголосовали против. Для избрания Орбану было необходимо набрать более половины голосов.

После оглашения итогов голосования Орбан принес присягу и вступил в должность в соответствии с конституцией Венгрии.

В марте парламент Венгрии избрал на пост президента страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Глава государства в Венгрии избирается на 5 лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.