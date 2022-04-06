Премьер-министр Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что пригласил Владимира Путина в Венгрию на мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

Выступая на пресс-конференции, Орбан рассказал, что сделал соответствующее предложение Путину в ходе телефонного разговора в среду, 6 апреля.

"Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии", – говорится в публикации.

Отмечается, что президент России согласился принять участие в мирных переговорах при соблюдении определенных условий. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться. По словам Пескова, Москва по-прежнему не отвергает возможности встречи Путина с Зеленским, однако для этого необходимо достижение предварительных договоренностей между РФ и Украиной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.