Москва не исключает возможности встречи Путина и Зеленского – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться.

"Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", – приводит слова Пескова ТАСС.

Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил перспективы переговоров России и Украины. По словам главы МИД РФ, шансы существуют всегда, кроме того, российская сторона настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

