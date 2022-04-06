РФ заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые условия – Песков

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Москва заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

"Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", – сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил перспективы переговоров России и Украины. По его словам, шансы существуют всегда, кроме того, российская сторона настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.