Посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии

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Украинского посла в Будапеште Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел Венгрии в связи с недопустимыми заявлениями о позиции страны по текущим событиям на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

"Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с <...> оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны", – говорится в публикации.

Сийярто подчеркнул, что украинским властям следует признать волю венгерского народа и прекратить оскорбления в адрес Будапешта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не допустит вмешательства в ситуацию на Украине. Он также пообещал, что Венгрия не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа.

Орбан подчеркнул, что уже довел позицию венгерского правительства до сведения своих европейских коллег. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.