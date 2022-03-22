Вице-премьер Украины предположила, что Венгрия хочет заполучить Закарпатье

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Своими действиями Венгрия хочет заполучить дешевый российский газ или украинское Закарпатье. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, не все сателлиты РФ из СССР поступают так, как это делает официальное руководство Венгрии. Верещук выразила мнение, что подобное вызывает удивление у украинских венгров.
"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет", – цитирует Верещук РИА Новости.
Вице-премьер считает, что через некоторое время позиция официального Будапешта будет откровенно пророссийской.
"Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" – добавила она.
Верещук рекомендовала Венгрии не повторять ошибки Второй мировой войны и встать на сторону цивилизованного мира.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине. Он подчеркнул, что решение об ответе на те или иные формы компромиссов должен будет принять народ. Он добавил, что считает нормальным компромиссом ситуацию, при которой Украина согласится не вступать в НАТО, но получит при этом от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал мировую реакцию на спецоперацию на Украине
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