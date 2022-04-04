Орбан внес Зеленского в список своих противников наряду с Соросом

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая после победы партии "Фидес" на парламентских выборах, причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам коалиции, сообщает газета "Известия".

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов", – заявил он.

Он начал перечислять своих противников из коалиции проевропейских политических сил. В этот список также попали американский миллиардер Джордж Сорос, "бюрократы" Евросоюза и международные СМИ.

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не допустит вмешательства в ситуацию на Украине. Он также обещал, что Венгрия не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа.

Орбан подчеркнул, что уже довел позицию венгерского правительства до сведения своих европейских коллег. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.