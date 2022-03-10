15:44
Фото: twitter.com/KatalinNovakMP
Президентом Венгрии впервые стала женщина. Парламент страны избрал на этот пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак.
Заседание состоялось 10 марта. За Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов. Прямая трансляция голосования велась на венгерском канале М1.
Новак 44 года. Она является членом правящей партии Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес. Соперником Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции Петер Рона.
Глава государства в Венгрии избирается Национальным собранием на 5 лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Париж выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах. Она заявила, что Франция должна свободно защищать свои интересы, не позволяя втягивать себя в чужие конфликты.
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