Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время телеэфира

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Фото: AP Photo/Christophe Ena
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время интервью в эфире телеканала France 2 заговорила по-русски и обратилась к россиянам, сообщает РИА Новости.
Она призвала вместе строить мир в Европе и заявила, что начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. Затем ведущая попросила Пекресс перевести свое обращение на французский язык.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Париж выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах.
До этого кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал отменить антироссийские санкции. Он отметил, что Париж не должен позволять Вашингтону использовать его в качестве инструмента действий Соединенных Штатов.
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