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Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время интервью в эфире телеканала France 2 заговорила по-русски и обратилась к россиянам, сообщает РИА Новости.

Она призвала вместе строить мир в Европе и заявила, что начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. Затем ведущая попросила Пекресс перевести свое обращение на французский язык.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Париж выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах.

До этого кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал отменить антироссийские санкции. Он отметил, что Париж не должен позволять Вашингтону использовать его в качестве инструмента действий Соединенных Штатов.