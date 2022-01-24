В МВД Франции назвали Марин Ле Пен самым опасным человеком для страны

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Фото: AP Photo/Francois Mori
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен самым опасным для страны человеком.
По его мнению, избрание Ле Пен на пост президента республики приведет к разногласиям. Глава французского МВД считает, что она сможет выйти во второй тур выборов.
"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война", – сказал Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche.
Он напомнил, что в случае победы на выборах президента Франции в 2022 году лидер консервативной партии собиралась инициировать референдум по вопросу о контроле за мигрантами. По мнению Дарманена, идею так называемой нулевой миграции невозможно выполнить технически.
Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.
Ранее действующий лидер Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признался, что снова хочет участвовать в президентских выборах, однако официально не объявил себя кандидатом.
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