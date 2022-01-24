В МВД Франции назвали Марин Ле Пен самым опасным человеком для страны

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен самым опасным для страны человеком.

По его мнению, избрание Ле Пен на пост президента республики приведет к разногласиям. Глава французского МВД считает, что она сможет выйти во второй тур выборов.

"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война", – сказал Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche.

Он напомнил, что в случае победы на выборах президента Франции в 2022 году лидер консервативной партии собиралась инициировать референдум по вопросу о контроле за мигрантами. По мнению Дарманена, идею так называемой нулевой миграции невозможно выполнить технически.

Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.

Ранее действующий лидер Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien, признался, что снова хочет участвовать в президентских выборах, однако официально не объявил себя кандидатом.