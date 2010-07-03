Марин Ле Пен осудила противников возвращения России в G8

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен осудила европейских политиков, которые выступают против возвращения России в "большую восьмерку".

"Выступая против возвращения России в новую G8, Европейский союз вновь разыгрывает перед нами абсурдную пародию на холодную войну", – заявила Ле Пен в своем микроблоге в Twitter. "Эта антироссийская идеология не только устарела, но и совершенно не отвечает интересам европейских народов", – подчеркнула она.

En s'opposant au retour de la Russie dans un nouveau G8, l'UE nous rejoue une absurde parodie de Guerre froide.



En plus d'être anachronique, cette idéologie anti-russe est totalement contre-productive pour les intérêts des Nations européennes ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 22 августа 2019 г.



После встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа американский лидер Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8. Он обвинил в развале "большой восьмерки" своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, понял, что Путин "переиграл его".

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возвращение к формату G8 не является самоцелью для России.

"Большая семерка" – международный клуб, в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В 1997 году к ним присоединилась Россия, и тогда группу начали называть "Большой восьмеркой". Однако после референдума в Крыму членство России в группе было приостановлено.