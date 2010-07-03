Условие возвращения России в G8 назвали в США

07:14
07:14
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Фото: depositphotos/etienjones
Возвращение России в G8 можно обсудить в случае заинтересованности в этом Москвы. Об этом заявил РИА Новости представитель Белого дома.
Он указал, что данный вопрос поставила Франция. По его словам, тема может быть поднята, однако "они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении".
"Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это", – сказал собеседника агентства.
При этом в Вашингтоне отметили, что лидеры "семерки" не будут голосовать, так как "G7 работает на основе консенсуса".
"Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами", – добавили в Белом доме.
Ранее за возвращение РФ в "большую восьмерку" высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа.
Однако премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против.
В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью.
"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.
В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.
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