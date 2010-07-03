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07:35

Зеленский оценил возможность возвращения России в G8

за рубежом политика

07:35

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Фото: Zuma Wire/TASS/Sergii Kharchenko

Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8.

Он написал в Facebook, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Также он указал, что этому также может поспособствовать освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, передает "Комсомольская правда".

Ранее за возвращение РФ в "большую восьмерку" высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа.

Однако премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против.

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.

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за рубежом политика

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