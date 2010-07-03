Пушков назвал условия возвращения РФ в G8 неправомерными

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков высказался об условиях для возвращения России в формат G8.

"Попытки выставить условия неправомерны по определению. Если "семерка" хочет остаться в своем нынешнем составе – без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор", – написал сенатор в своем микроблоге Twitter.

Также политик назвал условия "негодной политикой". При этом Пушков указал, что позиция Трампа о том, что Россия должна быть в составе G8 – "здравая и единственно верная".

"Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать", – резюмировал политик.

Ранее свое мнение о возможности возвращения РФ в G8 на своей странице в Facebook высказал Владимир Зеленский. По мнению президента Украины, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Также он указал, что этому также может поспособствовать освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО.

Против России в составе G8 высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, ситуация на Украине является важным фактором, а российские "провокации" дестабилизируют обстановку. Немецкий канцлер Ангела Меркель в свою очередь увязала возможную реинтеграцию Москвы с выполнением Минских соглашений.

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". Но в 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство РФ в группе было приостановлено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия делает акцент на других форматах, а не на G7. "Большая восьмерка" становится менее актуальной для России в изменяющейся политической и экономической обстановке, сообщил он.

