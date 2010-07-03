Ле Пен заявила о вреде антироссийских санкций для Европы

Санкции против России обернулись катастрофическими результатами для европейской экономики, считает лидер партии "Национальное объединение", французский депутат Марин Ле Пен.
В эфире радио RTL она заявила, что Евросоюз может повторить эту ошибку в отношении Великобритании. Ле Пен считает, что не защищает европейские интересы, делая Brexit болезненным.
"Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", – объяснила она.
Лондон планирует покинуть Евросоюз 29 марта, но пока предложенный Брюсселем проект не устроил британских парламентариев. При этом ЕС не хочет пересматривать положения договора.
До 12 марта британский парламент повторно проголосует по сделке c ЕС об условиях Brexit. Глава Евросовета Дональд Туск полагает, что перенос срока выхода Великобритании из Евросоюза мог бы стать выходом из тупика. Туск одобрил перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.
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