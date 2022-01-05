Макрон признался, что хочет снова участвовать в выборах президента Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что снова хочет участвовать в президентских выборах, однако официально не объявил себя кандидатом.

"Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению", – ответил французский лидер на вопросы читателей газеты Parisien, цитату из которой приводит РИА Новости.

Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.

Ранее Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне. Он объяснил, что этому его научила ситуация в Афганистане. Он также привел в пример обстановку в Ираке и Ливии. Президент Франции добавил, что демократию нельзя создать при помощи оружия за относительно короткий срок.