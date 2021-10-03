Алжир отозвал своего посла во Франции из-за безответственных заявлений Макрона – СМИ

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Алжир отозвал своего посла во Франции Мохаммеда Антар-Дауда из-за безответственных заявлений президента Эммануэля Макрона. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Алжира сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что поводом стали слова Макрона во время встречи в Елисейском дворце с потомками главных героев алжирской войны 1962 года. Репортаж опубликовала французская газета Le Monde, там утверждалось, что в беседе президент Франции назвал историю Алжира полностью переписанной и основанной "не на истине", а на ненависти к Франции.

"Макрон подсчитал, что после обретения независимости в 1962 году Алжир был построен на "ренте памяти", поддерживаемой "военно-политической системой", – говорится в сообщении.

Алжирский лидер Абдельмаджид Теббун, в свою очередь, заявил, что его страна категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела. Он так же считает, что слова французского лидера оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.

"После комментариев, которые несколько источников приписывают <...> Макрону, Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела. <...> Столкнувшись с особенно недопустимой ситуацией, вызванной этими безответственными высказываниями, президент Абдельмаджид Теббун решил немедленно отозвать посла", –говорится в заявление офиса президента Алжира.

Ранее сообщалось, что на выставке в Лионе в Макрона кинули предмет, похожий на яйцо. В момент броска нарушитель прокричал: "Да здравствует революция". "Снаряд" попал президенту Франции в плечо, а после отскочил. Макрона тут же стеной закрыла охрана. Нападавшего мужчину задержали.