В Белом доме рассказали, когда отозванный посол Франции вернется в США

Фото: AP Images for French-American Foundation/Stuart Ramson

В результате встречи Джо Байдена и Эммануэля Макрона было принято решение о возвращении в США отозванного посла Франции на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США.

Ранее Париж отозвал для консультаций своих послов из Австралии и Соединенных Штатов из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. В МИД Франции сообщили, что такие меры принимаются по просьбе президента.

