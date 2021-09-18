В США выразили сожаление о решении Франции отозвать для консультаций посла из Вашингтона

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Власти США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать для консультаций своего посла из Вашингтона, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Подчеркивается, что американская сторона планирует в ближайшие дни поддерживать контакт для решения возникших разногласий с Парижем.
"Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла в Париж для консультаций. Мы сожалеем, что они пошли на этот шаг <...> мы продолжим взаимодействие, чтобы урегулировать разногласия, как мы делали это в других случаях", – заявил представитель Белого дома.
Сообщалось, что Париж отзывает для консультаций своих послов из Австралии и Соединенных Штатов. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнял, что такие меры принимаются по "просьбе президента".
Ранее Австралия, США и Великобритания создали новый альянс AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны. После этого австралийский премьер Скотт Моррисок заявил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией.
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