Премьер Австралии заявил, что страна разрывает соглашение с Францией о подлодках

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Фото: AP Photo/Rick Rycroft
Австралия отменяет соглашение с Францией о строительстве подводных лодок. Об этом в четверг, 16 сентября, на пресс-конференции в Канберре заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
Он также сообщил, что проинформировал об этом французского лидера Эммануэля Макрона.
"Мы не будем продолжать программу <...>. Я хочу подчеркнуть, что Франция остается нашим важным партнером в Тихоокеанском регионе", – приводит слова Моррисона ТАСС.
Он также выразил надежду, что обе страны смогут преодолеть последствия такого "трудного и разочаровывающего решения", однако подчеркнул, что эти меры отвечают национальным интересам Австралии.
В правительстве Франции такое решение вызвало возмущение. В распространенном заявлении министра иностранных дел этой страны Жана-Ив Ле Дриана и министра вооруженных сил Флоренс Парли говорится, что это "противоречит букве и духу сотрудничества", которое существовало между двумя странами.
В 2016 году французская судостроительная корпорация выиграла тендер на строительство нового подводного флота Австралии. Речь шла о 12 субмаринах. Это был крупнейший в истории Австралии оборонный заказ – около 40 миллиардов долларов США.
Ранее Моррисон заявил, что Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки в рамках нового альянса AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами.
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