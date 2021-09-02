В Карском море обнаружили атомный реактор подводной лодки

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В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгения Линейцева, в акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов.

Он подчеркнул, что представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".

Специалисты собираются осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.

В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили различные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Только в Новоземельской впадине находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".