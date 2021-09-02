В Карском море обнаружили атомный реактор подводной лодки

14:43
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгения Линейцева, в акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов.
Он подчеркнул, что представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".
Специалисты собираются осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.
В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили различные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Только в Новоземельской впадине находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: