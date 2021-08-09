ВМФ России в 2021 году получит сразу три атомные подлодки – СМИ

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
До конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".
Сообщается, что последняя к сентябрю завершит испытания, сейчас на ней запущен реактор.
Ранее военный обозреватель из Соединенных Штатов Крис Осборн заявил, что оснащенные гиперзвуковыми ракетами российские подводные лодки представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в Черном море
Он также выразил опасения относительно новых технологий, которые позволяют снижать уровень шума. По мнению военного эксперта, это поможет российским подводным лодкам достигать прибрежных районов, которые недоступны для надводных кораблей с глубокой осадкой.
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