Индия вернет России арендованную подлодку

Фото: indiannavy.nic.in

Атомная подлодка "Нерпа", которую Индия арендовала у России, в ближайшее время вернется в расположение российского Военно-морского флота. Об этом сообщает газета The Hindustan Times и индийский телеканал News Nation со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Индия возвращает подлодку в связи со скорым истечением десятилетнего срока аренды по контракту – она пополнила состав индийских военно-морских сил в 2012 году. Однако, по другой информации, у индийской стороны возникли трудности с техобслуживанием атомохода.

Так или иначе, в настоящее время "Нерпа" направляется во Владивосток с индийским экипажем на борту.

Ранее сообщалось, что в состав Военно-морского флота РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М". Подлодка может выполнять задачи во всех районах Мирового океана благодаря эффективному ударному и радиоэлектронному вооружению.