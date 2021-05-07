Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ

12:48
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В состав военно-морского флота вошел атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК "Казань" капитану первого ранга Александру Бекетову", – говорится в сообщении.
По словам Евменова, над разработкой проекта АПК "Казань" работало бюро "Малахит". Подлодка может выполнять задачи во всех районах Мирового океана благодаря эффективному ударному и радиоэлектронному вооружению.
Ранее стало известно, что в России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год.
Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".
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