Атомная подлодка "Казань" войдет в состав ВМФ 7 мая

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Многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта "Ясень-М" 7 мая пополнит состав Военно-морского флота РФ (ВМФ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Церемония приема в состав ВМФ атомного подводного ракетного крейсера "Казань" (проекта "Ясень-М") состоится 7 мая под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что торжественная церемония пройдет на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске, где подлодка была построена. В Минобороны подчеркнули, что приемный акт по итогам успешных испытаний "Казани" уже утвердили.

Ранее стало известно, что в России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год. Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".