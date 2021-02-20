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Безопасность

16:50

В России начали разработку новой гиперзвуковой ракеты "Гремлин"

безопасность

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, опытно-конструкторские работы стартовали в ноябре 2018 года. Отмечается, что в скором времени должны начаться испытания двигателя ракетного комплекса.

Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".

По предварительным данным, "Гремлин" будет обладать дальностью поражения до 1,5 тысячи километров, развивая скорость, в шесть раз превышающую скорость звука. Будет ли иметь ракета вариант с ядерной боевой частью, пока неизвестно.

Предположительно, новый гиперзвуковой комплекс разрабатывается под истребитель пятого поколения Су-57, однако эксперты допускают, что "Гремлином" можно будет оснастить бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

Ранее министерство обороны России впервые обнародовало характеристики нового стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс-С". Согласно данным военных, модернизированный подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс-С" предназначается для уничтожения всех типов стратегических целей с возможностью перемещения.

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