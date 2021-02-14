12:17
Фото: ТАСС/John Raoux/AP
В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном ударе, заявил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев.
"В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", – сказал он в эфире телеканала "Звезда".
По его словам, главная задача разработчиков состояла в том, чтобы на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны.
С появлением новой системы военнослужащим удалось обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для России.
Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты.
Помимо того, в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Сообщалось, что система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.
В свою очередь, Минобороны РФ собирается укрепить оборону Ленинградской военно-морской базы, направив туда современные береговые комплексы "Бал". Они способны уничтожать небольшие корабли и катера, а также бороться с морским десантом. Эксперты утверждают, что несколько таких ракетных систем могут полностью перекрыть Финский залив и сделать недоступными подходы к Северной столице.
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