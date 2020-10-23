Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В России завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4, сообщает газета "Известия". Тестовые пуски подтвердили, что она способна поражать не только современные цели, но и объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

Таким образом, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Способность поражать гиперзвуковые цели комплекс получил благодаря созданному специально для него боеприпасу, имеющему гиперзвуковую скорость. Он может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 километров.

Как подчеркнул экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, серия комплексов С-300В2 и С-300В4 изначально разрабатывалась для противоракетной обороны. Сейчас же испытывается ракета нового поколения, обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения.

"У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле", – сказал Бижев.

Ранее в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Кроме того, система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.