Свыше 133 тыс боевиков уничтожили военные РФ в Сирии

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Свыше 133 тысяч боевиков уничтожили российские военные в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков", – говорится в статье газеты "Красная звезда".

Шойгу подчеркнул, что 4,5 тысячи боевиков были из Российской Федерации и стран СНГ.

Министр также отметил, что задача, поставленная верховным главнокомандующим пять лет назад, сейчас полностью выполнена.

"Международная террористическая организация Исламского государства (запрещена в РФ. – Прим. ред.) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", – подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что в результате операции в Сирии был нанесен существенный урон всему международному террористическому движению. В частности, была нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения.

"Результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", – заключил Шойгу.

Ранее в Минобороны заявляли о готовящихся провокациях с отравляющими веществами в Сирии. Как сообщал контр-адмирал Александр Гринкевич, в подготовке планируемых мест провокаций участвуют активисты "Белых касок".