Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

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Колонна российской военной полиции попала под обстрел на северо-западе сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали шесть человек. Информации о том, пострадали ли российские военные, не приводится.

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

23 октября стороны приняли меморандум, предполагающий остановку операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов. Минобороны Турции отметило, что вывод курдских войск завершен и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции.

