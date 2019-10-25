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Политика

09:17

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

политика безопасность

Фото: instagram.com/zvezdanews

Видео прибытия дополнительного контингента российских военных полицейских в Сирию опубликовал телеканал "Звезда".

По информации министерства обороны, из России перебросили подразделение в составе 300 военных полицейских из Чечни. На кадрах видеозаписи можно увидеть посадку транспортного самолета Ил-76 ВКС России и выгрузку личного состава.

Прибывшие в Сирию военные полицейские помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией. В их задачи также входит обеспечение безопасности населения и поддержание правопорядка.


9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Впоследствии он провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, результатом которых стал меморандум о приостановлении кампании.

23 октября руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

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