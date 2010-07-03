Около 300 российских военных полицейских перебросили в Сирию

Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что с аэродрома в Северной Осетии переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в Чечне.

Они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Также на авиабазу Хмеймим для них подвозят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В сообщении говорится, что военные "приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка".

Кроме того, полицейские будут осуществлять патрулирование, а также содействовать "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС)".

23 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Для этого на сирийскую сторону границы были введены подразделения российской военной полиции. После этого началось совместное патрулирование территории в пределах десяти километров от границы.