Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

06:38

Около 300 российских военных полицейских перебросили в Сирию

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что с аэродрома в Северной Осетии переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в Чечне.

Они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Также на авиабазу Хмеймим для них подвозят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В сообщении говорится, что военные "приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка".

Кроме того, полицейские будут осуществлять патрулирование, а также содействовать "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС)".

23 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Для этого на сирийскую сторону границы были введены подразделения российской военной полиции. После этого началось совместное патрулирование территории в пределах десяти километров от границы.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика