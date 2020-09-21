В Минобороны заявили о готовящихся провокациях с отравляющими веществами в Сирии

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Стало известно о готовящихся боевиками провокациях с отравляющими веществами в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
По имеющейся информации, боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) готовят инсценировки атак с применением химического оружия в населенных пунктах Эриха и Бесамес. Провокации призваны обвинить правительственные силы Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации", – передает ТАСС слова Гринкевича.
По данным ЦПВС, в провокации также будут принимать участие активисты организации "Белые каски".
"В подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе (в подготовке. – Прим. Ред.) к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "Белые каски", – подчеркнул Гринкевич.
3 февраля в Минобороны РФ также сообщали о готовящейся "Белыми касками" провокации в Сирии. Отмечалось, что в инсценировке должны принять участие порядка 200 человек.
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