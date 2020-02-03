В Минобороны РФ сообщили о готовящейся "Белыми касками" провокации в Сирии

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Anas Alkharboutli

Двое жителей идлибской зоны деэскалации в Сирии заявили о готовящейся провокации с применением отравляющих веществ. Согласно полученной информации, ее подготовкой занимаются террористы и контролируемая оппозицией организация "Белые каски". Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, входящего в Минобороны РФ.

"По поступившей <...> на "горячую линию" российского центра примирения враждующих сторон информации от двух жителей <…> представители организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (экстремистская организация, запрещена в России – прим.ред.) готовят провокацию с использованием отравляющих веществ", – подтвердили в ведомстве.

Там отметили, что для подготовки провокации в идлибскую зону в населенный пункт Мааррет-эль-Арт прибыла группа из 15 человек, представляющих "Белые каски". Уточняется, что это случилось 1 февраля.

В ЦПВС также рассказали, что в провокации планируется задействовать химоружие. Кроме того, в инсценировке примут участие порядка 200 человек.

"Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Мааррет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных из южных провинций. К месту съемок из подземного хранилища "белокасочниками" на двух пикапах сегодня было доставлено около 400 литров химического раствора", – добавили в пресс-службе.

Ранее Россия привела доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе. Факты были представлены на заседании Совбеза ООН.