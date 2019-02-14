Продюсер "Би-би-си" подтвердил постановочный характер "химатаки" в Сирии

Продюсер британской вещательной корпорации "Би-би-си" Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после "химической атаки" в сирийской Думе были постановочными.
Об этом отвечающий за сирийское направление журналист написал в Twitter. "После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", – написал Далати.
7 апреля 2018 года ряд НПО, в том числе "Белые каски, распространил информацию о применении химоружия в Думе. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование города, но следов химатаки не нашли.
14 апреля в ответ на это коалиция США без санкции Совбеза ООН нанесла массированный удар по Сирии. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что финансируемые США "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, а их деятельность ассоциируется с террористической.
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