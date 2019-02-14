Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:06

Продюсер "Би-би-си" подтвердил постановочный характер "химатаки" в Сирии

политика за рубежом

06:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: AP/TASS/Hassan Ammar

Продюсер британской вещательной корпорации "Би-би-си" Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после "химической атаки" в сирийской Думе были постановочными.

Об этом отвечающий за сирийское направление журналист написал в Twitter. "После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", – написал Далати.

7 апреля 2018 года ряд НПО, в том числе "Белые каски, распространил информацию о применении химоружия в Думе. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование города, но следов химатаки не нашли.

14 апреля в ответ на это коалиция США без санкции Совбеза ООН нанесла массированный удар по Сирии. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что финансируемые США "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, а их деятельность ассоциируется с террористической.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика