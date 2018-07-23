Муфтий Сирии призвал привлечь к ответственности "Белые каски" за военные преступления

23 июля, 16:34
Фото: AP/SANA
Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун призвал привлечь к ответственности представителей организации "Белые каски" за военные преступления.
"Есть группа террористов, которая вчера проникла на территорию Палестины и принята солдатами израильской армии", – цитирует муфтия ТАСС.
Он отметил, что среди них есть врачи, инженеры и религиозные деятели. В группе примерно 800 человек, точная численность не известна, пояснил он. "Это те, кого называют "Белые каски", – добавил муфтий.
По словам Хассуна название группы используют против России. Он напомнил, что участников движения могут принять Британия, Германия и Канада. Муфтий добавил, что "Белые каски" использовали химические вещества против сирийцев.
По мнению религиозного деятеля, попытка бегства в Израиль говорит о том, что именно на этих людей рассчитывал Запад при попытках ослабить сирийское государство.
Хассун призвал правительства РФ и Сирии преследовать членов группировки "Белые каски" и доказать, что именно эти люди использовали химическое оружие против детей в Думе, Хан-Шейхуне, в Идлибе.
Ранее в МИД Израиля рассказали об эвакуации активистов "Белых касок" из Сириии по просьбе США, Канады и европейских стран. Тогда в ведомстве заявили, что в ночь на 22 июля через Израиль в Иорданию вывезли около 800 человек .
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