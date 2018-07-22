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В мире

22 июля, 16:58

В МИД Израиля рассказали об эвакуации "Белых касок" из Сирии

за рубежом

Фото: АР/Feras Domy

В израильском МИД рассказали об эвакуации активистов "Белых касок" из Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь дипломатического ведомства Израиля Эммануэль Нахшон, сообщает РИА Новости.

Израильские власти эвакуировали членов организации "в соседнюю страну" по просьбе США, Канады и европейских стран.

Отмечается, что юг Сирии, граничащий с Израилем, в настоящее время переходит под контроль войск правительства. Отряды оппозиции постепенно вытесняются. В ночь на воскресенье оттуда вывезли около 800 человек через Израиль в Иорданию.

Ранее израильские военные также сообщали об эвакуации участников одной сирийской гражданской организации.

"Белые каски" провозглашают своей целью защиту мирных сирийцев. В МИД России называют деятельность движения кампанией по дискредитации официальных сирийских властей. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что "Белые каски" на самом деле являются сторонниками запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".

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