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Политика

21 января, 07:31

Россия привела доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

политика за рубежом безопасность

Фото: Mary Altaffer/AP/TASS

Россия представила ООН доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийском городе Дума в 2018 году. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона выступила инициатором заседания Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященного докладу ОЗХО от 1 марта 2019 года. В нем приводятся итоги расследования химатаки в Думе.

В рамках обсуждения Россия представила показания жителей сирийского города, в домах которых были обнаружены трупы людей.

"Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована", – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Кроме того, из показания опрошенных горожан следует, что в больницы не поступали люди, пострадавшие от химатаки.

Сообщается, что некоторые страны выразили несогласие с выступлением РФ. Великобритания, США и Эстония сочли доказательства недостаточными и продолжили обвинять Сирию в применении химического оружия.

7 апреля 2018 года ряд НПО распространил информацию о применении химоружия в сирийской Думе. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали местность, однако следов химатаки не обнаружили.

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